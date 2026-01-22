Юные хоккеисты Богородского округа выиграли домашние матчи областного турнира

19 января на льду спорткомплекса «Обухово» состоялся второй тур первенства Московской области по хоккею с мячом «Детская лига». Богородский округ представляли две команды.

Команда мальчиков 2016 года рождения и моложе, которой руководит тренер-преподаватель Роман Нестеров, пока еще делает только первые шаги к спортивным вершинам. Ребятам удалось одержать свою первую победу в «Детской лиге». С минимальным счетом 1:0 богородские хоккеисты обыграли команду «Урожай» из Люберец. Голом отметился Лева Лукьянов.

Команда девочек под руководством Анастасии Жилиной приятно удивила и результатом, и красивой игрой. Хоккеистки обыграли команду «Томилино» со счетом 3:0, а также «Филимоново» со счетом 5:1. Голами отметились Варвара Яковлева, Элина Марионда, Дарья Филин. Богородская команда потерпела только одно поражение — от «Вымпела» из Королева со счетом 1: 6. Гол за Богородский округ забила Элина Марионда.

По итогам второго тура команда девочек заняла второе место в своей группе. Лучшим бомбардиром стала Варвара Яковлева, забившая шесть мячей.