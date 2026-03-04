Юные гуслисты из округа Пушкинский стали лауреатами всероссийского конкурса

Учащиеся Пушкинской детской школы искусств успешно выступили на V Всероссийском конкурсе молодых исполнителей на гуслях «Территория гуслей» в Москве. Воспитанники завоевали несколько призовых мест, а ансамбль «Пушкинские гусляры» принял участие в гала-концерте.

Конкурс завершился 1 марта, оценивали выступления ведущие российские педагоги и признанные исполнители на гуслях. В составе жюри — преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных, представители объединения «Народные струнные инструменты» и Государственного оркестра «Гусляры России».

Ученики класса преподавателя Натальи Григорьевой достойно представили округ. Анна Трунина из Софринского филиала стала лауреатом I степени. Лауреатами II степени признаны Екатерина Трунина, Полина Мананникова (оба — Софринский филиал) и Ульяна Назарова с центрального отделения.

Ансамбль «Пушкинские гусляры» также завоевал звание лауреата I степени и выступил на гала-концерте, который состоялся 1 марта в Большом Зале Музыкального училища имени Гнесиных.