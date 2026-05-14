Юные гольфисты соревновались в Подмосковье на турнире «Лига будущих чемпионов»

В Московской области прошел юбилейный турнир по гольфу среди школьных команд «Лига будущих чемпионов». В мероприятии приняли участие спортсмены из школьных команд региона, а также участники программы «Активное долголетие» и более 70 педагогов и наставников. Для преподавателей был организован специализированный мастер-класс по гольфу.

Вице-президент федерации гольфа Московской области Максим Шокун отметил: «Гольф называют великой игрой. Не потому, что он дорогой. А потому, что в него можно играть в 10 лет, в 60 и в 80. В один день. В одной команде. На одном поле».

По итогам соревнований весь пьедестал заняли спортсмены из Дмитровского муниципального округа. Победителями стали представители Деденевской СОШ, второе место заняла команда Медвежье-Озерской школы № 19, а замкнули тройку лидеров юные гольфисты из Рогачевской СОШ. Лучшим среди тренеров стал Артем Ефименко из Деденевской СОШ.

Турнир «Лига будущих чемпионов» проводится с 2020 года и зарекомендовал себя как важная площадка для развития детско-юношеского гольфа в регионе. Организаторы планируют довести число играющих школьных команд до 30, а через несколько лет привезти на первенство 100 команд Московской области.