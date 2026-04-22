Юные гитаристы из Лобни победили на всероссийском конкурсе

В Королеве 18–19 апреля прошел первый всероссийский конкурс исполнителей на гитаре «Время первых». Ученики Лобненской детской школы искусств успешно выступили на соревновании и выиграли призовые места.

В средней группе Б лауреатом первой степени стал Владимир Климчук, лауреатом второй степени — Полина Логинова. Оба музыканта занимаются под руководством преподавателя Галины Койновой.

Конкурсные выступления оценивало профессиональное жюри. Председателем выступил лауреат международных конкурсов, профессор Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки Владимир Митяков.

Администрация Лобненской детской школы искусств выразила благодарность Галине Койновой за качественную подготовку учеников к конкурсу и высокий профессионализм.

Лобненская детская школа искусств основана в 1966 году. Занятия проходят по двум адресам: улица Ленина, 15А, и улица Молодежная, 4. Воспитанники школы регулярно становятся победителями и призерами конкурсов различного уровня.