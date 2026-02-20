Юные гимнастки из России и стран СНГ собрались на турнире в Дмитрове

В парке «Экстрим» города Дмитрова стартовал международный турнир по художественной гимнастике «Золотая лента SOLO». В соревновании участвуют 620 спортсменок из 26 городов России, а также представительницы Беларуси, Кыргызстана и Китая.

Соревнование объединило начинающих мастеров и уже опытных спортсменок в возрасте от 5 до 17 лет. Участницы поборются за медали в групповых упражнениях и индивидуальной программе. Главные призы турнира — три путевки на соревнование в Дубае, которое пройдет в мае этого года.

Организаторы турнира — Федерация художественной гимнастики Московской области и дмитровское предприятие по пошиву спортивной одежды «Мануфактура Малюгина». В программе спортивного праздника — мастер-класс по спортивной журналистике от трехкратной чемпионки Европы по художественной гимнастике Анны Грош.

Среди звездных гостей турнира — известные гимнастки Дарья Кондакова, Дарья Дубова и Азиза Раупова. Завершится соревнование «Золотая лента SOLO» 23 февраля награждением призеров и вручением путевок на турнир в Дубае.