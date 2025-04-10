Юные гимнастки из Можайска стали призерами международного турнира

Воспитанницы отделения художественной гимнастики Дворца спорта «Багратион» в Можайске успешно выступили на первом этапе международной юниады «Маленькая принцесса». Они завоевали семь медалей.

Элен Назанян, Виктория Никитенко, Милана Соушева и Анна Тарантина заняли первые места, а София Поята, Гулсунай Кадырбекова и Алена Константинова — вторые.

В соревнованиях приняли участие гимнастки из Болгарии, Армении, Киргизии, Великобритании, США и России. Нашу страну представляли спортсменки из Владикавказа, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области. Воспитанницы из Можайска показали высокий уровень подготовки и завоевали семь медалей.

Ранее на открытом турнире в Рио-де-Жанейро на призы серебряного призера Олимпийских игр Яны Кудрявцевой команда гимнасток из Можайска завоевала 10 золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.