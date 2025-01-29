Юные гимнастки из Можайска сдали нормативы ГТО на отлично

Воспитанники секции спортивной аэробики Дворца спорта «Багратион» в Можайске приняли участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. Юные спортсмены продемонстрировали отличные результаты в таких упражнениях, как челночный бег, прыжок в длину, подъем туловища, отжимания и наклоны.

Ранее в январе к сдаче нормативов присоединились дети из детского сада «Непоседа». Для начала сотрудники рассказали малышам о значении комплекса ГТО и познакомили их с его символами. Затем ребята успешно справились с такими заданиями, как бег на 10 метров, шестиминутный бег, метание мяча в цель, наклоны, прыжки с места и подъем туловища из положения лежа.

Напомним, что с 1 января 2025 года комплекс ГТО претерпел изменения. Официальный сайт обновили, а процесс регистрации и записи на сдачу нормативов стал проще благодаря интеграции с порталом госуслуг.