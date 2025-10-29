Юные футболисты в Коломне завершили игровой сезон

Спортсмены футбольного отделения учреждения дополнительного образования «Озеры» успешно завершили игровой сезон. Восемь команд принимали участие в спортивных соревнованиях Московской области по футболу и мини-футболу. Особенно отличилась команда 2012 года, ставшая второй в своей возрастной группе, и сборная 2015 года, завоевавшая золотые медали.

На данный момент в отделении по футболу занимаются 311 детей и подростков от 7 до 17 лет, большинство из которых являются жителями сельских населенных пунктов округа. Занятия ведутся на базе Пановской, Радужненской, Песковской средних школ, спортивного комплекса «Непецино» и других учреждений. С юными спортсменами работают пять опытных тренеров под руководством чемпиона России по футболу Вооруженных Сил РФ Николая Шимберева.

Добавим, что в городском округе Коломна с 2022 года также реализуется совместный проект Минспорта РФ и Российского футбольного союза «Футбол в школе». Его цель — приобщение школьников к активному образу жизни через занятия популярным и доступным игровым видом спорта. На сегодня к проекту присоединились уже 10 образовательных учреждений. В рамках проекта педагоги проходят курсы и обучающие семинары, в учебные планы школ включают уроки футбола, создают футбольные секции для дополнительных занятий.