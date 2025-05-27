Юные футболисты из Можайска победили в региональном турнире «Локобол»

Воспитанники футбольной команды «Багратион» 2013 года рождения успешно выступили на региональном турнире «Локобол». Они завоевали золотые медали и путевку на межрегиональный этап.

Футбольная команда из Можайска вывела на поле два состава — «Белые» и «Синие». Первая группа начала турнир с уверенных побед и забрала первенство у «Стрижей» из Кубинки со счетом 9:0, у «Мелодии» из Наро-Фоминска со счетом 5:1 и у спортивной школы «Одинцово» — 3:0.

«Багратион — синие» обыграли спортивную школы «Одинцово» со счетом 2:0, сразились с командой «Звенигород» со счетом 0:1 и со сборной из Лотошина со счетом 1:1. В итоге первого дня обе команды из Можайска вышли в четвертьфинал турнира.

Во второй день команда «Багратион — белые» забрала первенство у «Истры» в серии пенальти. Успех повторила команда «Синих», отобрав победу у «Витязя» из Старого городка.

В полуфинале «Белые» обыграли «Синих» со счетом 2:1, отправив их в матч за бронзу.

В финале «Багратион — белые» обыграли команду из Звенигорода и завоевали золото. Лучшими игроками стали Даниил Климов, Савелий Мелков и Иван Храмцов.

В начале июня можайские футболисты будут участвовать в межрегиональном турнире «Локобол», который пройдет в городе Иваново.