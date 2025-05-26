Юные футболисты из Химок обыграли команду «Авангард» из Курска

Сразу несколько футбольных команд из школы олимпийского резерва «Химки» выиграли в матчах восьмого тура Юношеской Лиги-Центр. Соперником местных спортсменов стал курский «Авангард».

Футболисты 2010 года рождения выиграли со счетом 4:1. Мяч в ворота удалось забить Константину Смолянинову, Виталию Васильеву, Денису Герасимову и Артему Куранову. Победа вернула команду в тройку лидеров общей турнирной таблицы. Спортсмены 2009 года рождения обыграли соперников со счетом 6:1. Нападающий Ярослав Биш забил сразу четыре мяча, благодаря чему вышел в лидеры гонки бомбардиров.

Теперь командам предстоит сразиться с воронежским «Динамо». Встреча пройдет на поле соперника.

Ближайшие матчи в Химках состоятся 1 июня. Футболисты сыграют с «Арсеналом» из Тулы. Стартуют состязания в 13:00 и в 16:00 на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки». Поддержать юных футболистов сможет каждый желающий — вход свободный.