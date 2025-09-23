Юные футболисты Дмитровского округа разыграли ежегодный Кубок главы

На стадионе «Авангард» в Дмитрове прошел финал Кубка главы округа по футболу. Участниками турнира стали 300 юных спортсменов.

Они состязались в двух возрастных группах: младшей, 2014–2015 годов рождения, и старшей, 2012–2013 годов рождения. В составе команд участвовали и девочки.

Первое место в младшей группе заняла Дмитровская школа № 9, второе место — Яхромская школа № 1, а почетное третье — лицей № 4. Среди старших футболистов первую ступень пьедестала почета заняли юные спортсмены лицея № 4, вторую — Яхромская школа № 1 и третью — Дмитровская школа № 5.

Врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов обратился к участникам перед церемонией награждения победителей.

«Вот и состоялся финал нашего турнира. Ребята, вы показали великолепную командную игру и настоящий спортивный характер. Вы — лучшие! Уверен, что многие из вас добьются серьезных успехов в учебе и спорте, и своими победами вы будете прославлять наш Дмитровский край», — сказал Михаил Шувалов.

Он вручил юным футболистам дипломы, медали и сувениры.

«Я доволен тем, как сегодня сложилась игра. Наша команда выложилась на все сто процентов. Мы счастливы, что победили. Благодарны нашему тренеру за подготовку», — поделился один из членов команды-победительницы старшей группы.