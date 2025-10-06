Юные футболистки из Раменского округа стали призерами областного первенства

Команда из Ильинской спортивной школы «Авангард» успешно выступила на первенстве Московской области по футболу среди девочек до 11 лет. По итогам сезона юные спортсменки завоевали серебряные медали.

Это второе место стало важной вехой в развитии команды, подтвердив правильность выбранного пути и высокий уровень подготовки. Сезон выдался насыщенным и продуктивным: девочки провели серию матчей, где проявили командный дух, технику и волю к победе. Многие игроки смогли раскрыть свой потенциал, получив бесценный опыт на поле.

Тренеры и родители отмечают, что этот успех станет отличным трамплином для будущих достижений. Он даст девочкам уверенность в своих силах и дополнительную мотивацию для дальнейшего роста. Теперь команда будет готовится к новым вызовам: предстоящим тренировкам, матчам и, возможно, еще более высоким вершинам в мире футбола.