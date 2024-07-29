Юные фигуристы из Красногорска встретились с олимпийской чемпионкой Родниной

Воспитанники академии фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды Красногорск» встретились с Ириной Родниной — трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира, одиннадцатикратной чемпионкой Европы. Она поделилась опытом с подрастающим поколением.

Ирина Роднина — прославленная советская фигуристка. Она не проиграла ни одного соревнования с 1969 года по 1980 годы. Ее программы стали эталоном безупречного исполнения. Ирина Константиновна знакома всем юным спортсменам. Встреча прошла в зале «Красногорск Арена». Познакомиться с чемпионкой пришли воспитанники академии фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды Красногорск», родители, тренеры и начальник управления по физической культуре и спорту Алу Бочкаев.

Ирина Роднина поделилась опытом с подрастающим поколением. Она дала ценные советы детям и тренерам, а родителям рассказала, как воспитывать и развивать юных фигуристов.

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