Юные фехтовальщики в Химках выполнили нормативы ГТО ко Дню морской пехоты

В школе № 29 в Химках 26 ноября прошло необычное патриотическое мероприятие, которое объединило спортивные соревнования и почитание к истории. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию, их родители и педагоги помимо проверки сил в сдаче норм «Готов к труду и обороне», а также почтили память героев морской пехоты России.

Значимость этого вида вооруженных сил отметили на мероприятии.

«Очень важно сохранять нашу историческую память и передавать ее молодому поколению. Морская пехота — это элита наших вооруженных сил, символ мужества и отваги. Рассказывая об их подвигах, мы воспитываем в наших детях гордость за свою страну и ее защитников», — рассказала Наталья Каныгина.

Перед началом спортивных испытаний прошли выступления почетных гостей: первого вице-президента Федерации фехтования Московской области Владимира Белова, двукратной чемпионки мира по фехтованию Натальи Макеевой и военного корреспондента специальной военной операции Антона Фирсова. Они напомнили, что история морской пехоты России началась более 300 лет назад с указа Петра I, и за весь этот период «черные береты» не раз проявляли мужество и профессионализм в многочисленных войнах и конфликтах.

«Сегодня наши военнослужащие участвуют в специальной военной операции, и очень важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку в тылу. С начала СВО в Химках было собрано и передано на передовую уже более 600 тонн гуманитарных грузов. Это наш общий вклад в победу», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Патриотическое мероприятие в честь Дня Морской пехоты было частью масштабной программы встреч, проводимых в Химках с прошлого года, нацеленной на объединение разных поколений вокруг ценностей любви к России и уважения к ее истории и культуре. Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула значимость таких инициатив для укрепления национального единства.