Юные фехтовальщики из Химок сдали нормы ГТО

Единый день сдачи всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» провели в Химках. Участникам оздоровительного мероприятия стали фехтовальщики округа.

Спортивный праздник, приуроченный ко дню рождения олимпийского чемпиона-рапириста Анвара Ибрагимова, провели в комплексе «Новатор». Старт мероприятия объявили после лекции о достижениях фехтовальщика. Юных спортсменов поздравила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

«Ребята, сегодня вы все отлично показали себя! Желаю вам удачи и достижения новых спортивных высот! Так держать», — подчеркнула она.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы «Химки. Успех в единстве поколений», направленной на воспитание патриотического духа у молодежи.

«Ее основная цель — сохранить память о выдающихся личностях и знаковых событиях из истории нашей страны. Для этого горожан регулярно знакомят с различными фактами о нашей Родине», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

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