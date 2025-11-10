Юные экологи Подмосковья представили 180 уникальных проектов за год

День науки во имя мира и развития отмечают 10 ноября. Праздник учредила ЮНЕСКО в 2001 году, чтобы подчеркнуть важность науки для мирного и устойчивого развития общества.

Минэкологии Подмосковья активно поддерживает эту инициативу. Каждый год в разных округах региона проходит Ярмарка экологических проектов, где юные экологи показывают свои инновационные идеи. В прошлом году участники представили 180 оригинальных проектов.

«Наша задача — не просто поддерживать науку, а создавать для нее прочный фундамент здесь, в Подмосковье. Взращивая интерес к исследованиям с детских лет, мы инвестируем в будущее региона, в его технологический суверенитет и качество жизни каждого жителя», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ведомство также сотрудничает с Тимирязевской академией по соглашению, подписанному в 2023 году. Студенты посещают лекции и экскурсии на современные экологические объекты региона.

Так, аспирантка академии Ангелина Шелковичева в прошлом году представила исследование по оценке почвенного покрова и древесной растительности в зависимости от рекреационной нагрузки в парке Царицыно. Ее проект в номинации «Почва — источник жизни» занял первое место.