Юные десантники в Подольске побывали в университете спецназа имени Путина в Чечне

Подольский клуб «Братство десантников» организовал для юных воспитанников поездку в Чечню. Ребята покатались в горах на багги, посетили университет спецназа имени Владимира Путина и увидели город Грозный.

Юные бойцы, помимо экскурсии по историческим местам Грозного, прошли медицинскую и стрелковую подготовку на базе университета спецназа имени Владимира Путина.

Президент клуба «Братство десантников» Владимир Быковский отправился в командировку в Дагестан в спортивную школу имени Али Алиева. Он договорился с руководством о сотрудничестве, и летом юные воспитанники отправятся на сборы в этот регион.

Отметим, Владимир Быковский — обладатель крапового берета, на протяжении 20 лет служил в отряде специального назначения «Факел» УФСИН России по Московской области. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе. Удостоен государственных и ведомственных наград. Дважды получал премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье».

Владимир Быковский основал патриотический клуб в 2001 году. Сейчас он на пенсии воспитывает подрастающее поколение.

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