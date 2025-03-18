Юные борцы из Дмитрова стали призерами межрегионального турнира

Масштабный юношеский турнир по греко-римской борьбе прошел в Подмосковье в минувшие выходные. Дмитров представляли воспитанники спортивного клуба «Медоед», которые показали высокие результаты.

Соревнования собрали более 200 сильнейших спортсменов из 16 городов Московской, Ленинградской и Тверской областей. На торжественном открытии присутствовали президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, глава Федерации греко-римской борьбы Подмосковья Армен Григорян и ведущий специалист по развитию спортивной борьбы в образовательных организациях России, автор проекта «Борьба в школы» Василий Цандыков.

Спортсмены из Дмитрова завоевали на турнире восемь медалей разного достоинства. Победу одержали Эдуард Крикухин и Марат Палочкин, серебряные награды выиграли Захар Шукаев и Алексей Аленичев, бронзовыми призерами стали Георгий Калинин, Артем Рындин, Эльгиз Ашрафли и Максим Цулан.

«Мы гордимся нашими талантливыми спортсменами. Их достижения — это результат упорных тренировок, слаженной работы с тренерами и веры в свои силы», — поздравил борцов глава Дмитровского округа Иван Курданин.