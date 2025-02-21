Юные баскетболисты из Лобни стали призерами областного турнира

Кубок «Баскетбольной академии спорта» прошел в Подмосковье. В нем приняли участие спортсмены клуба «Лобня», которые завоевали серебро.
В кубке соревновались ребята 2013 года и младше. Спортсмены из Лобни завоевали второе место, уступив первенство баскетболистам из Москвы — команде школы олимпийского резерва «Тринта».
Спортсмены готовились к турниру под руководством тренеров Константина Горелова и Дмитрия Муравьева.
В Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. В муниципалитете работают 18 бюджетных секций, участники которых показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. В 2025 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Работы планируют завершить в декабре.
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