Юные баскетболисты из Лобни стали призерами областного турнира

Кубок «Баскетбольной академии спорта» прошел в Подмосковье. В нем приняли участие спортсмены клуба «Лобня», которые завоевали серебро.

В кубке соревновались ребята 2013 года и младше. Спортсмены из Лобни завоевали второе место, уступив первенство баскетболистам из Москвы — команде школы олимпийского резерва «Тринта».

Спортсмены готовились к турниру под руководством тренеров Константина Горелова и Дмитрия Муравьева.

В Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. В муниципалитете работают 18 бюджетных секций, участники которых показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. В 2025 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Работы планируют завершить в декабре.