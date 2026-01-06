Юные баскетболисты из Химок взяли серебро на всероссийском турнире

По итогам игр лучшим игроком основы стал Максим Куплинов, а лучшим в запасе — Арсений Страх. Турнир стал важной подготовкой перед полуфиналом первенства России, который стартует 12 января в Салавате.

Химкинская школа баскетбола, воспитавшая таких звезд, как Тимофей Мозгов, Сергей Моня и Никита Моргунов, считается одной из сильнейших в стране, что дает команде высокие шансы на победу.

«Оранжевый мяч» — это не просто соревнования, а традиционные декабрьские игры, которые давно стали знаковыми для региона. Турнир также приурочен ко Всемирному дню баскетбола.