Юные баскетболисты из Химок выиграли бронзу в турнире «Быстрый прорыв»

Юные баскетболисты из спортивной школы олимпийского резерва № 1 достойно представили Химки на турнире «Быстрый прорыв». По итогам соревнований команда завоевала бронзовые медали.

В турнире приняли участие спортсмены из Нижнего Новгорода, Дзержинского, Оренбурга, Самары, Адыгеи и Красногорска. В напряженной борьбе за третье место химчане одержали победу, продемонстрировав отличную игру. Руководил командой тренер Евгений Голубаев.

Иван Щебляков признан лучшим игроком команды. Кроме того, в рамках турнира прошли пять спортивных конкурсов, где отличились химкинские баскетболисты: Иван Щебляков, Максим Капралов, Михаил Шебаршов, Иван Утенов и Кирилл Шевелев стали победителями в различных номинациях.

Напомним, ранее воспитанники спортивной школы № 1 уже показали свои навыки на полуфинале первенства России, где также заняли третье место и получили путевку в финал всероссийских соревнований.