Юные баскетболисты из Химок победили на областных соревнованиях

Ученики спортивной школы Олимпийского резерва № 1 в Химках выступили от округа на областном турнире по баскетболу. Ребята обыграли всех своих соперников и закончили финальный матч со счетом 126:14.

Всего участие в турнире приняли спортсмены из шести городов России: Химок, Лобни, Черноголовки, Плавска, Рязани и Орла. Баскетболисты из Химок стали лучшими по результативности, передачам и перехватам.

Первенство разыграли между 60 юношескими командами в возрастной категории 2012 года рождения.

«От всей души поздравляю наших баскетболистов и их тренеров! Хочу отметить, что столь высокий уровень подготовки наших спортсменов стал возможен благодаря всесторонней поддержке развития спорта в Химках», — поделился Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что ранее баскетболисты из химкинской школы № 1победили в ежегодном турнире «Быстрый прорыв».

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