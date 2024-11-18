Юные баскетболистки из Химок стали серебряными призерами фестиваля в Москве

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 1 городского округа Химки выступили на традиционном фестивале по баскетболу «Открытие» в формате 4×4. Девушкам удалось подняться на вторую ступень пьедестала почета.

Спортсменки 2015 года рождения под руководством тренера Марии Калмыковой достойно представили городской округ на соревнованиях. Лучшим игроком команды была признана Анастасия Мясникова.

Фестиваль провели в столичном спорткомплексе «Баскет Холл Москва». Среди участников мальчики и девочки 2015, 2016 и 2017 годов рождения.

Напомним, что ранее воспитанники школы олимпийского резерва № 1 одержали самую крупную победу на областных соревнованиях по баскетболу.

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