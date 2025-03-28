Юные автоинспекторы из Раменского приняли участие в областном конкурсе

Итоги областного конкурса «Мой Маскот меня бережет» подвели в «Крокус Экспо». На торжественном мероприятии побывали и отряды юных инспекторов движения (ЮИД) из Раменского округа.

Активистов ЮИД приветствовали заместитель министра образования Подмосковья Лариса Сулима и заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов. Они поблагодарили ребят за важную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожелали им отличной учебы и интересного безопасного отдыха.

Раменский представили отряды ЮИД «Крутой поворот» из Ново-Харитоновской школы № 10 и отряд «УАЗики» из Раменской школы № 8, а также коллектив «Театр песни» под руководством Надежды Игнатьевой из Раменского центра развития творчества детей и юношества.

В рамках мероприятия юные автоинспекторы посетили разнообразные интерактивные площадки, приняли участие в мастер-классах и тематическом квизе с розыгрышем призов.

Конкурс творческих проектов «Мой Маскот меня бережет» проходил в Подмосковье с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года. Его организатором стал «Союз безопасности дорожного движения» региона.