Юные автоинспекторы из Подольска приняли участие в международном слете

Межгосударственный слет юных инспекторов движения начался на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе. Подмосковье представляют ребята из Подольска.

В мероприятии участвуют юные инспекторы из разных регионов России и стран СНГ. Они знакомятся, общаются, делятся знаниями и опытом. Для ребят подготовили насыщенную программу. В нее войдут тренинги и лексии, интерактивные занятия и тестирование, интересные квизы и мастер-классы.

На смену приехали три юных автоинспектора из отряда «Перекресток» Дубровицкой школы имени Александра Монетова в Подольске. Ребята из ЮИД, которыми руководит педагог Екатерина Гавриличева, уже показывали высокие результаты на различных конкурсах.

«Перекресток» ранее участвовал в областном слете отрядов ЮИД «Безопасное колесо». Ученики Дубровицкой школы победили в фигурном вождении велосипеда и показали второй результат в знании правил дорожного движения.

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