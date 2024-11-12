Юные автоинспекторы из Подольска и ДНР обменялись опытом по видеосвязи

Телемост провели между школьниками из Подмосковья и Донецкой народной республики. Отряд «Перекресток» подольской гимназии № 7 принял участие в беседе среди других представителей Подмосковья.

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского воспитательного мероприятия «Дружная страна Юных инспекторов движения». Подольские школьники, их руководитель Татьяна Молчанов и инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по городскому округу Юлия Шматкова присоединились к общению по видеосвязи.

Юные инспекторы рассказали о своих отрядах, учебных заведениях и городах, в которых они живут, поделились опытом и интересными историями, а также провели онлайн-чаепитие.

Ребята из Московской области приготовили для новых друзей из Донецка посылки с подарками и пообещали поддерживать связь.

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