Юные авиамоделисты из Дубны запустят ракеты в День космонавтики

Воспитанники центра дополнительного образования «Дружба» активно готовятся к предстоящему празднику. 12 апреля на Фестивале космических чудес в Парке семейного отдыха ребята будут конструировать ракеты и запускать их в честь Юрия Гагарина — первого человека, покорившего космос.

В отремонтированных помещениях центра «Дружба» занимаются более сотни детей и подростков под руководством опытных педагогов, увлеченных своим делом. Воспитанники клуба создают модели самолетов, кораблей, ракет — от простых резиномоторных планеров до сложных конструкций на радиоуправлении.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что проект капитального ремонта центра дополнительного образования поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Теперь дети занимаются в светлых и теплых помещениях с новой мебелью и оборудованием. «Есть все для того, чтобы ребята могли воплотить любую идею», — отметил руководитель муниципалитета.

Некоторые из ребят уже решили в будущем связать свою жизнь с авиаконструкторской деятельностью. Илья Карягин намерен стать военным авиаконструктором. «Я хочу сделать свои самолеты, которые были бы очень маневренными, бронированными, могли бы летать даже в зоне турбулентности», — поделился юный авиамоделист.