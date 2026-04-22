Юные астрофизики из Пущина победили на всероссийской олимпиаде

Ученики лаборатории астрофизики «БиоТех Пущино» под руководством педагога Дарьи Теплых успешно выступили на всероссийских и региональных интеллектуальных соревнованиях. Воспитанники показали высокий уровень подготовки и способность мыслить нестандартно.

Дмитрий Лебедев стал призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, который проходил в Москве. Он выполнявал задания, рассчитанные на более старший возраст, и достойно проявил себя среди более опытных участников.

Макар Лябин одержал победу в Подмосковной олимпиаде школьников по астрономии. Он также выступал на уровне старше своего возраста и уверенно подтвердил высокий уровень подготовки.

Администрация Ленинского округа поздравила Дмитрия и Макара с достижениями и пожелала дальнейших успехов в изучении астрофизики, новых побед на олимпиадах и конкурсах, а в будущем — ярких научных открытий.