Юные артисты из Воскресенска стали лауреатами областного фестиваля

Творческие коллективы и солисты из Воскресенска продолжают добиваться успехов на конкурсах различного уровня. На этот раз отличились танцевальные ансамбли ЦКиД «Москворецкий» и учащиеся детской музыкальной школы № 2.

Танцевальные коллективы «Москворецкого» под руководством Натальи Сибилевой приняли участие в фестивале хореографического искусства «Юная Коломна Гран-при». Солистка ансамбля «Ассорти» Алина Козикова завоевала звание лауреата третьей степени, а ансамбль танца «Улыбка» и его солистки Елизавета Шапорова и Милена Васильева стали дипломантами первой степени.

Воспитанники ДМШ № 2 успешно выступили на Московском областном открытом конкурсе «Солнечный круг», который проходил в Наро-Фоминске. Ученица Александры Копейкиной Алиса Соболева стала обладателем специального диплома «Надежда конкурса». Подопечные преподавателя Ирины Евсеевой вокальный ансамбль Free Style и Алиса Селиванова завоевали диплом лауреатов второй степени, а Елизавета Турий — третьей степени. Ученица педагога Елены Зотовой Полина Ипполитова стала лауреатом второй степени.