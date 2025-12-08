Юные артисты из Ногинска стали лауреатами областного парафестиваля

В Дубне 7 декабря состоялся областной открытый парафестиваль — конкурс «Добрый мир». Мероприятие прошло во Дворце культуры «Октябрь» и объединило участников из разных уголков региона — талантливых артистов, занимающихся в творческих коллективах учреждений культуры, образования и любительских объединениях.

Воспитанники Ногинской детской школы искусств были отмечены на данном конкурсе. Асанин Илья стал лауреатом первой степени (преподаватель Аникина Светлана Ивановна), а Легацкой Елисей — лауреатом третьей степени (преподаватель Беляева Алена Владимировна). Столь высокие достижения ребят — результат упорного труда самих учащихся, профессионализма педагогов и искренней любви к музыке.

Конкурс призван раскрыть творческий потенциал детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

Парафестиваль искусств «Добрый мир» проводится с 2016 года, при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Участникам предстояла пойти сначала отборочный, а затем очный тур.

Ранее, в рамках ежегодного Межзонального открытого парафестиваля-конкурса «Верь в себя» имени Веры Круглой Илья стал лауреатом первой степени, а Елисей — лауреатом второй степени.

Кроме этого, Илья стал лауреатом первой степени всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Навстречу талантам» в Симферополе.