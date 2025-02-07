Юные артисты из Лобни стали лауреатами рождественского фестиваля

Шестой театральный рождественский фестиваль прошел на базе прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Лесных Полянах. В нем приняли участие воспитанники воскресных школ Сергиево-Посадской епархии.

Ребята из воскресной школы Серафимовского храма в Лобне, которыми руководит Оксана Макеева, успешно выступили на творческом конкурсе. Артисты представили на суд жюри постановку «Рождественские приключения Нины».

По итогам фестиваля представители Лобни завоевали два диплома «За яркий самобытный ансамбль» и «За лучшие роли яги и кикимор».

Артисты из муниципалитета регулярно выступают на различных конкурсах и добиваются успеха. Недавно воспитанница объединения «Ярмарка мастеров» из Лобни получила диплом победителя Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.