Юные артисты из Богородского округа выступили на международном фестивале творчества

В конце октября в столице Республики Беларусь прошел V Юбилейный международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Минск — содружество талантов». В этом году почетное право представить Богородский городской округ и Московскую область получила делегация Купавинской детской школы искусств.

Солисты, инструменталисты и вокальный ансамбль «Большая перемена» из Богородского городского округа выступили на одной сцене с сотнями участников из различных регионов России и стран Содружества.

По итогам напряженной конкурсной борьбы учащиеся Купавинской детской школы искусств добились впечатляющих результатов, пополнив копилку достижений муниципалитета многочисленными наградами. Юных талантов удостоили дипломов лауреатов I, II и III степеней в различных номинациях.

Успех на таком престижном форуме — это всегда результат совместного труда учащихся и их наставников. Участники делегации выразили глубокую благодарность своим преподавателям — Ирине Хохловой, Полине Щукаревой, Максиму Чернову и Елене Черепановой — за их профессионализм, терпение, трепетное отношение и самоотдачу в процессе подготовки к ответственному конкурсу.