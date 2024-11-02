Юные актеры Подольска взяли награды на всероссийском форуме

Подольские артисты стали лауреатами третьей степени на восьмом Всероссийском форуме театрального искусства «Заметьте!», который прошел в Одинцово. В этом событии приняли участие около шестисот участников из разных уголков страны, включая Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Подольск на форуме представлял Образцовый коллектив «Студия художественного слова „Послушайте!“». Дипломы лауреатов третьей степени получили две юные актрисы — Анастасия Миллер и Полина Павельева. Их награды пришлись на номинации «Художественное слово» и «Эстрадный театр». Кроме конкурсов, форум предложил участникам множество интересных мероприятий, таких как режиссерская лаборатория, семинар для режиссеров и актерские тренинги.

Мероприятие прошло при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова, что добавило значимости и масштабности этому событию.

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