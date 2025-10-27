Юные актеры из Воскресенска поучаствуют в областном театральном проекте

Театральная студия из Белоозерского городского округа Воскресенск примет участие в финале молодежного проекта «Театральный поединок». Мероприятия пройдут в Яхроме, Дзержинском и Балашихе.

Как рассказали в Министерстве культуры Московской области, в проекте примут участие восемь команд, в том числе «Верю» из Белоозерского. Мероприятия в рамках четверти финала пройдут в Яхроме, Дзержинском и Балашихе.

Участники посетят мастер-классы и тренинги, попробуют себя в импровизации. Мероприятия посетят 32 коллектива вне зависимости от результатов конкурса.

Всего в проекте приняли участие более 600 юных актеров из 25 муниципалитетов Московской области. Финал «Театрального поединка» пройдет 24 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра.

Организаторами стали некоммерческая организация «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.