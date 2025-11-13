Юношеский турнир по самбо пройдет в Мытищах 15 ноября

В Мытищах 15 ноября состоится юношеский турнир по самбо. В Министерстве физической культуры и спорта Московской области уточнили, что мероприятие соберет свыше 500 участников.

Соревнования пройдут в рамках федерального проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия» и объединят юных спортсменов 2009–2014 годов рождения.

В борьбу за награды вступят 50 команд, которые представят Москву, Санкт-Петербург, Королев, Серпухов, Можайск, Пушкино, Химки, а также Владимир, Иваново, Ярославль, Калугу и другие города.

Мытищинский турнир по самбо — одно из традиционных спортивных событий региона, история которого началась в 2015 году. На соревнованиях не раз выступали будущие чемпионы и призеры мирового уровня. Среди них — заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы Эльмира Кахраманова, мастер спорта международного класса, пятикратная победительница первенств мира Екатерина Мытарева и бронзовый призер мирового первенства Роман Дзямко-Гомулец.

Празднование Всероссийского дня самбо традиционно охватывает десятки регионов России — в этом году спортивные мероприятия пройдут в 82 субъектах страны. Участие в мероприятиях примут не только юные спортсмены, но и титулованные мастера, а также тренеры.

Дата праздника выбрана не случайно: 16 ноября 1938 года самбо официально признали самостоятельным видом спорта в СССР. С тех пор этот день стал знаковым.

Юношеский турнир в Мытищах проведут в рамках федеральной программы «Спорт России».

Соревнования начнутся в 14:30 в Центре боевых искусств в спортивном комплексе «Строитель».