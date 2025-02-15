Юношеский фестиваль по адаптивному хоккею начнется в Чехове 15 февраля

В спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Чехове 15 февраля состоится открытие детско-юношеского фестиваля по следж-хоккею «Единство-Гранит». Мероприятие объединит команды из разных уголков страны: Луганска, Чебоксар, Мичуринска и Тамбова

Следж-хоккей — разновидность игры на льду с шайбой для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.

«Это не просто соревнования, а важный шаг в развитии следж-хоккея и инклюзивного спорта в России. Для юных спортсменов турнир — возможность проявить себя, получить соревновательный опыт и почувствовать поддержку зрителей», — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Для зрителей и участников подготовили развлекательную программу. Специальными гостями мероприятия станут известные персоны: ведущая Елена Бриз, популярный рэп-исполнитель Джоззи, артистка Ирина Яргунина и Иван Мулин, знакомый многим по роли в сериале «Молодежка».