Юношеская сборная из Чехова победила на всероссийском турнире по гандболу

Финальный этап первенства России по гандболу среди юношей 2012 года рождения прошел в Астрахани. Для команды из Чехова соревнования стали дебютом.

Спортивный коллектив «Чеховские медведи» из Московской области занял первое место, одержав победу во всех семи матчах турнира. На втором месте оказался клуб из Москвы, бронзовые медали вручили представителям Ленинградской области.

Станислав Кочергин, тренер команды из Чехова, рассказал, что к победе их сборная шла около пяти лет. За плечами гандболистов уже фестивали в Тольятти и турниры на территории России и Белоруссии.

Ребята усердно работают на результат. Было время создать боеспособную команду, поэтому поражений юноши давно не знают. Клуб старается сохранить планку на международной арене.

Лучшими игроками признали Матвея Манекина и Егора Литвишко.