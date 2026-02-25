Юношеская хоккейная команда из Подольска одержала победу на областном первенстве

На первенстве Московской области воспитанники подольского «Витязя» одержали уверенную победу со счетом 12:2 над соперниками из Богородского. А команда 2011 года обыграла «Метеор» — 3:0.

Матч у старших ребят получился спокойным и собранным, а ворота остались сухими благодаря надежной игре Ростислава Романова и Константина Голицына. Отдельно судьи отметили «Витязь-2015», который в матче Кубка Москвы встретился с командой «Красная Машина юниор». Они играли двумя составами и добились общей победы — 28:16.

«Спасибо тренерам и семьям, которые вкладывают силы и душу в спортсменов. Гордимся каждым — и теми, кто сегодня победил, и теми, кто ежедневно выходит на лед, чтобы оттачивать свое мастерство. Уверен, у этих ребят все впереди. А мы продолжаем поддерживать наших детей», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.