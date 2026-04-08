Юношеская футбольная лига стартовала в Химках

В спорткомплексе «Новые Химки» 6 апреля стартовал новый сезон Юношеской футбольной лиги Центр. В первом матче команда хозяев обыграла соперников из Костромы со счетом 2:0.

Турнир проходит под эгидой Российского футбольного союза и объединяет сильнейшие футбольные школы Центрального федерального округа. В стартовой игре воспитанники химкинской СШОР уверенно справились с командой СШ имени Ярцева.

На церемонии присутствовали представители местной власти и спортивного сообщества. Среди гостей были заместитель главы Химок Владимир Князев, исполняющий обязанности начальника управления физкультуры и спорта Виталий Троицкий и депутат Валентин Герасимов. Праздничную атмосферу поддержало выступление чирлидеров спортивной школы «Надежда».

Сезон продлится с апреля по октябрь. В соревнованиях участвуют команды 2010 и 2011 годов рождения. Им предстоит провести тридцать туров и сыграть с соперниками из четырнадцати регионов, включая Липецк, Тулу, Калугу, Смоленск, Воронеж, Ярославль и Кострому.

Старший инструктор СШОР по футболу в Химках Григорий Коваленко отметил значение турнира для развития игроков.

«Такой график помогает подросткам быстрее привыкнуть к требованиям взрослого футбола. Условия и нагрузка уже близки к профессиональному уровню», — сказал он.

Ближайшие домашние игры состоятся 18 апреля. Химкинская команда встретится с футболистами воронежского «Факела». Начало матчей запланировано на 11:30 и 14:00.