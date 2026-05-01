Юношеская футбольная команда Химок сыграет с соперниками из Рязани 2 мая

2 мая на стадионе «Новые Химки» (улица Машинцева, дом 2) пройдут матчи пятого тура Юношеской футбольной лиги Центр. Команды химкинской спортивной школы олимпийского резерва примут соперников из Футбольной академии Рязанской области. Игры начнутся в 11:30 и 14:00 — на поле выйдут юные футболисты 2010 и 2011 годов рождения.

Соревнование ЮФЛ проходит в рамках отбора сильнейших подростковых команд Центрального федерального округа при поддержке Российского футбольного союза.

6 мая химкинские команды отправляются в Калугу, а 9 мая на домашнем стадионе состоится седьмой тур. Соперником химчан станут коллективы Академии имени Ю. П. Семина из Орла. Всего до октября команды сыграют 30 туров, встретившись со сборными из 14 регионов России — среди них академии из Липецка, Тулы, Калуги, Смоленска, Воронежа, Ярославля, Костромы и других городов Центрального федерального округа.

Болельщики приглашаются поддержать химкинскую команду на домашних матчах.