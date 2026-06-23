Юноша из Волоколамска сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов

Выпускник волоколамской Гимназии № 1 Владислав Озеров сдал Единый государственный экзамен по математике на максимальный балл. За высокие достижения он получит «красный аттестат» с золотой медалью.

По словам юноши, экзамен был сложным, но у него была тактика. Экзамен включал 19 заданий: основной блок из 12 заданий для всех сдающих и еще 7 заданий повышенной и высокой сложности.

Владислав сначала решил первые пять заданий из основного блока, затем переключился на сложные и олимпиадные задания, а потом дорешил оставшиеся. На все про все у него ушло 3 часа 55 минут.

Одной из олимпиадных задач было вычислить количество монет определенного номинала, зная, что всего 1200 монет, а если разложить их на кучки, то каждая из них даст в сумме примерно четверть от общей. Для решения этой задачи школьного курса математики было недостаточно.

Как признался Влад, он заочно занимался в физико-технической школе при МФТИ. Этот институт Владислав рассматривает для поступления, а также планирует подать документы в Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Юноша хочет стать инженером-ядерщиком.

Кроме учебы, Владислав увлекается пчеловодством и шахматами. У него есть семь ульев, в каждом из которых по несколько тысяч пчел.