Юного жителя Лобни транспортировали в клинику Рошаля с помощью санавиации

Юному пациенту Лобненской больницы экстренно потребовалась помощь специалистов детского клинического центра имени Рошаля. Для его транспортировки в клинику была задействована санавиация.

Пациент поступил в тяжелом состоянии и был оперативно стабилизирован врачами педиатрического отделения и отделения анестезиологии и реанимации. После оказания необходимой помощи его перенаправили для дальнейшего лечения в специализированный центр.

Транспортировка прошла успешно, и юный пациент перенес ее хорошо. Вертолет санавиации оснащен всем необходимым оборудованием, включая транспортировочные медицинские изделия и аппарат искусственной вентиляции легких, что обеспечило безопасное и комфортное перемещение пациента.

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