Юного жителя Домодедова наградили за помощь в уборке пруда в деревне Данилово

В деревне Данилово прошла 18-я встреча жителей с представителями администрации округа и застройщиком индустриального парка. Мероприятие началось с вручения подарка Дмитрию Глотову, который активно участвовал в уборке пруда.

После приветственных слов участники перешли к обсуждению важных вопросов. Руководитель проекта Борис Райхель подтвердил сроки установки ливневой канализации, очистных сооружений и освещения вдоль дороги. Он пояснил задержку в утверждении технического задания для универсального здания № 1.

«Мы получили рекомендации от МТДИ. Это направлено все в НИПИ генплана Московской области. Ждем дополнительное соглашение на дополнительные работы», — сообщил Райхель.

Также начальник отдела организации строительства Ирина Болотова рассказала о состоянии саженцев в первой буферной зоне: «Единичные пожелтения — в пределах нормы. Если какие-то растения не приживутся, их заменят».

В завершение встречи жители задали вопросы местным властям. По поручению главы следующая встреча назначена на 6 августа, чтобы продолжить обсуждение и решать актуальные проблемы деревни.