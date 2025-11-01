Юного жителя Домодедова наградили медалью Совета Федерации

XII торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, состоялась в Совете Федерации. В числе 19 юных героев был и 13-летний Амир Абачев из города Домодедово.

Амир Абачев сумел поймать четырехлетнего ребенка, выпавшего с девятого этажа. В результате малыш получил лишь незначительные травмы. Героический поступок домодедовца отметили на самом высоком уровне — Амиру Абачеву вручили медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» и благодарность Следственного комитета России.

«Вся страна узнала о нашем храбром земляке. Поздравляю Амира и его семью с заслуженной наградой. Горжусь, что такие смелые и сильные ребята живут в Домодедово!» — сказала глава городского округа Евгения Хрусталева.

Проект «Дети-герои» уже в течение 12 лет проводится в России по инициативе вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева и приурочен ко Дню народного единства.