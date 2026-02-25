Юнкоры студии «Взлет» готовятся к интервью со сценаристом «Смешариков

В студии детского телевидения «Взлет», расположенной по адресу Жуковский, улица Молодежная, дом 22, идет подготовка к новому выпуску передачи «Гостиная "Взлета"». Юные журналисты готовятся взять интервью у Дарьи Моргуновой — журналиста, сценариста и жительницы Жуковского, известной как автор сценария легендарного мультсериала «Смешарики».

Юнкоры тщательно собирают информацию о биографии гостьи, изучают ее творческий путь и готовятся к диалогу. Параллельно в студии идут репетиции: ребята оттачивают первые фразы, работают над интонациями и стараются побороть волнение перед встречей с известным человеком.

Не так давно в эфире вышел выпуск с писателем Алексеем Сазоновым. Как отметила педагог по технике речи Екатерина Доля, это была особенная программа — ее вели юнкоры, которые пришли в студию только в этом году. Для новичков это стало серьезным испытанием, с которым они успешно справились.

Но «Взлет» живет не только интервью. В студии появился новый формат — съемка пластилинового мультфильма. Один из участников студии придумал сказку, которая станет продолжением «Колобка». В новой версии главный герой встретит других «колобков» и преодолеет множество испытаний.

Эта работа не остается незамеченной. Недавно юные журналисты стали лауреатами II степени Всероссийского конкурса дарований «Крылья творчества». Награду юнкоры получили за программу, посвященную памяти фронтовых корреспондентов «Плачьте, но снимайте».