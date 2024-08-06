Юниоры из Воскресенска стали призерами соревнований по бадминтону

Призовые места заняли воспитанники Воскресенской спортшколы на всероссийских юниорских и юношеских соревнованиях по бадминтону «Южный берег». Состязания прошли в Краснодарском крае, в них участвовали около 200 спортсменов из 16 регионов страны.

Спортсмены отделения бадминтона Воскресенской спортивной школы по единоборствам выступили на всероссийских юниорских и юношеских соревнованиях «Южный берег» в Краснодарском крае.

Василиса Ицкова заняла первое место в одиночном и парном разрядах среди спортсменов до 17 лет и в смешанном разряде среди юниоров до 15 лет. Воскресенская спортсменка Алиса Пчельникова завоевала второе место в парном разряде до 13 лет. На третью ступень пьедестала поднялись Мирослав Крупица и Роман Гарифуллин. Ребята выступили в парном разряде среди спортсменов до 15 лет.

Около 200 бадминтонистов из 16 регионов России приехали побороться за призовые места.

Соревнования по бадминтону входят в Единый календарный план Минспорта России на 2024 год.

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