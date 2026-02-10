Юниоры из Подмосковья ярко выступили на первенстве России по дзюдо

Команда Московской области продемонстрировала впечатляющие результаты на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В активе представителей региона два первых места, два вторых и две третьих награды. По итогам соревнований сборная Московской области заняла почетное второе место в общем зачете.

В весовой категории до 55 кг отличились спортсмены из Щелково Алексей и Илья Топтыгины, занявшие первое и второе места соответственно. Третье место поделили представители Ингушетии и Северной Осетии.

«Турнир получился не таким простым, во второй схватке пришлось попотеть. Я был готов на сто процентов, хорошо поработал на сборах», — поделился впечатлениями Алексей Топтыгин.

В категории до 60 кг золото команде Подмосковья принес Иван Юртаев из Фрязино, опередив спортсмена из Чеченской Республики. Бронзовые призеры — дзюдоисты из Москвы.

Давит Топсакалян из Фрязино стал серебряным призером в категории до 66 кг. Ислам Исаев из Химок завоевал бронзовую медаль. В этой категории золото у представителя Свердловской области.

Гарик Садоян из Фрязино принес команде еще одну бронзовую награду в категории до 81 кг, разделив третью ступень пьедестала с представителем Чеченской Республики. Золотые и серебряные медали в этом весе у дзюдоистов из Москвы и Краснодарского края.

Первенство России по дзюдо проходило с 27 по 31 января в Екатеринбурге в рамках государственной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 554 спортсмена из 61 региона страны.

