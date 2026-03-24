Юниоры из Королева отправились на сборы по флаг-футболу

Сегодня утром юные спортсмены из города Королев, члены сборной России по флаг-футболу, отправились на учебно-тренировочные сборы в Сочи. Флаг-футбол — это бесконтактный вид спорта, аналогичный американскому футболу, где игроки стремятся срывать флажки на поясе противника, вместо того чтобы сбивать его с ног.

Четверо лучших игроков — Тимур Межуев, Артем Мищенко, Арина Зинченко и Егор Филимонов — отправились на сборы. Все они воспитанники местной команды «Спартак Королев» под руководством тренера Руслана Курбанова.

В Сочи спортсмены будут тренироваться в составе расширенной сборной России, которая насчитывает 40 атлетов со всей страны. По итогам сборов будет сформирован основной состав и дополнительный резерв игроков для участия в международном турнире в Италии предстоящей осенью.

Тренер Роман Галиев сообщил, что Федерация американского футбола оказала спонсорскую поддержку, оплатив проживание и питание спортсменов на базе «Юг-Спорт» в Сочи. Юные спортсмены тренируются уже четыре года и имеют в своем активе звание чемпионов России среди юниоров — осенью 2025 года «Спартак Королев» занял первое место на первенстве страны в Вологде.