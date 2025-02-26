Юниоры хоккейного клуба из Одинцова приняли участие в турнире Pond Hockey

Хоккеисты из одинцовского клуба «Армада» успешно выступили на ежегодном престижном турнире Pond Hockey, который прошел в Красногорске на стадионе «Зоркий». Соревнования собрали более 40 команд из Москвы и Московской области.

Формат турнира — 4×4 без вратарей — добавил играм динамичности и зрелищности. Руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев отметил, что юниоры «Армады» продемонстрировали настоящий боевой дух и дошли до полуфинала.

В упорной борьбе они уступили будущим чемпионам со счетом 3:4, но их выступление стало поводом для гордости.

«Наши ребята показали характер и доказали, что могут бороться с сильнейшими. Впереди у них новые турниры и матчи, и я уверен, что они добьются еще больших успехов», — рассказал Владимир Леонтьев.

Турнир Pond Hockey проводят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Для юных хоккеистов он не только возможностью получить ценный игровой опыт, но и источником ярких эмоций.

Каждый участник соревнований получил памятные подарки — фирменную шапку и шайбу, которые будут напоминать о ярком хоккейном событии.