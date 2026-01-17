Юниорское первенство по горнолыжному спорту прошло в Дмитровском округе

Первенство Центрального федерального округа по горнолыжному спорту завершилось 16 января на склонах Шуколово. В течение двух дней в соревнованиях приняли участие более 350 юных спортсменов из Москвы и Подмосковья, а также Воронежской, Ярославской, Ивановской, Калужской и других областей ЦФО.

Турнир стал одним из крупных спортивных событий зимнего сезона. Московскую область на соревнованиях представляли в том числе воспитанники спортивной школы «Шуколово», которые показали высокий уровень подготовки и вошли в число призеров.

15 января медали разыграли спортсмены 12–13 лет в дисциплине «слалом-гигант». Представители Дмитровского округа заняли призовые места: третье место среди юниорок заняла Лиа-Вера Чернякова, вторым среди юниоров стал Федор Крылов.

16 января на старт вышли участники 14–15 лет. В этой возрастной группе третье место среди юниорок заняла Александра Вашкевич, второе место среди юниоров завоевал Ярослав Пафнутов.

Победители и призеры соревнования получили право представить свои регионы на Первенстве России, которое пройдет в марте.

«Проведение соревнований такого уровня в нашем округе еще раз подчеркивает высокий потенциал муниципалитета в развитии детско-юношеского спорта», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Для многих участников эти старты стали важным этапом спортивного роста и подготовки к соревнованиям всероссийского уровня.